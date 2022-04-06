بعد الفوز بجائزة اليانصيب... مجرم يتعهد بالتعويض على ضحاياه

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تعهّد مجرم محترف يبلغ من العمر 37 عامًا بالتخلي عن حياته الإجرامية والتعويض على ضحاياه السابقين بعد فوزه بالجائزة الكبرى في اليانصيب بالأرجنتين.وكشفت صحيفة "لا جورنادا" الأرجنتينية هذا الأسبوع أن مارسيلو باريديس، المعروف لدى السلطات المحلية باسم "رامبيتو"، قد فاز بالأرقام الستة في لعبة يانصيب بتاريخ 12 كانون الأول 2021.وكان لدى باريديس سجل جنائي تضمن اعتقالات بتهمة السطو والسرقة والتستر، وأدين سبع مرات.ولفتت المعلومات الى أن باريديس غالبًا ما كان يستهدف السياح، وتم الإشارة إليه على أنه جزء من عصابة اقتحمت منازل متعددة في عام 2017 في مدينة بويرتو مادرين الساحلية بشمال باتاغونيا.وتم إلقاء القبض عليه آخر مرة في تشرين الثاني 2021 عندما تحدى الشرطة في شجار بعد أن تم إيقافه لتهربه من نقطة تفتيش.وكان باريديس متمسكًا باليانصيب، وكان دائمًا ما يجد نفسه مفلسًا بعد أن ينفق أمواله المسروقة على المقامرة.واللافت أن باريديس كان دائماً يستخدم الأرقام الستة نفسها في اللعبة، وهي 3 و 9 و 12 و 17 و 21 و 31، وذلك على مدار 15 عامًا الماضية.وبعدما دفع 27 في المئة ضريبة على أرباحه، حصل باريديس على 612،912 دولارًا أميركيًا.وبعد ما أخبر رجال الشرطة أن ثروته ستسمح له بالحصول على الحياة التي كان يريدها دائمًا، تعقب باريديس اثنين من ضحاياه وأعاد لهما ضعف الأموال التى سرقها منهما.