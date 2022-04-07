لدعم المتحولين جنسيا... إدارة بايدن تصدر جوازات سفر "محايدة جنسياً"

أعلنت إدارة بايدن أنه سيتم إصدار جوازات سفر "محايدة جنسيا" بهدف دعم المتحولين جنسياً في البلاد. ​

Lebanon, news ,lbci ,أخبار البلاد., جنسيا, المتحولين, دعم, بهدف, الاجتماعي, الضمان, بطاقات, المناسب, الجندر, واختيار, بهم, الخاصة, السفر, جوازات, طلبات, الجندر, خانة, "X", حرف, باختيار, للأميركيين, سيسمح, جنسيا, محايدة, سفر, جوازات, إصدار, بايدن,إدارة,أعلنت إدارة بايدن أنه سيتم إصدار جوازات سفر "محايدة جنسيا" بهدف دعم المتحولين جنسياً في البلاد. ​

LBCI News Lebanon

أعلنت إدارة بايدن أنه اعتباراً من 11 نيسان، سيتم إصدار جوازات سفر "محايدة جنسيا"، أي سيُسمح للأميركيين باختيار حرف "X" في خانة الجندر في طلبات جوازات السفر الخاصة بهم، واختيار الجندر المناسب على بطاقات الضمان الاجتماعي، بهدف دعم المتحولين جنسياً في البلاد.

وكانت وزارة الخارجية قد أقرّت في حزيران الماضي بأنه أصبح بإمكان المواطنين الأميركيين اختيار "جنسهم" في الطلبات الرسمية دون الحاجة إلى تقديم وثائق طبية. وفي تشرين الأول، تم إصدار أول جواز سفر أميركي يحمل علامة جنس "X"، لمنح الأشخاص غير ثنائيي الجنس وثنائيي الجنس خياراً مختلفاً عن "الذكر" أو "الأنثى" في وثيقة سفرهم.

الإعلان

وجاءت هذه التغييرات ضمن إجراءات أعلنتها إدارة بايدن بمناسبة "يوم المتحولين جنسياً"، أي بعد يوم من توقيع حكام أوكلاهوما وأريزونا، من الحزب الجمهوري، على مشاريع قوانين تمنع الرياضيين المتحولين جنسياً من ممارسة الرياضة النسائية في المدارس.

ويُذكر أن إدارة أمن النقل ستنفذ فحصاً محايداً بين الجنسين في نقاط التفتيش الخاصة بها في المطار مع تغييرات في تكنولوجيا التصوير، وسيتم إزالة تحديد الجنس من عمليات فحص نقاط التفتيش وتحديث TSA PreCheck لتشمل علامة الجنس "X" في تطبيقها.