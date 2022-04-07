واقعة تفوق الخيال ... رفع جثة مغني راب شهير والرقص معها في ملهى ليلي! (فيديو)

أقامت عائلة مغني الراب الراحل "Goonew" مأتما رسميا لابنهم في ملهى ليلي على حلبة الرقص ليل الأحد.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار حيث تم تداول مقطع فيديو يظهره "واقفاً" في ملهى ليلي على حلبة الرقص ليل الأحد.,أقامت عائلة مغني الراب الراحل "Goonew" مأتما رسميا لابنهم الأمر الّذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي,أقامت عائلة مغني الراب الراحل "Goonew" مأتما رسميا لابنهم في ملهى ليلي على حلبة الرقص ليل الأحد.

LBCI News Lebanon

أقامت عائلة مغني الراب الراحل "Goonew" مأتما رسميا لابنهم الأمر الّذي أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول مقطع فيديو يظهره "واقفاً" في ملهى ليلي على حلبة الرقص ليل الأحد.

ووفق موقع ميترو ، فقد توفي المغني ماركيل مارو، المُلقب بـ"Goonew"، في 18 آذار عن عمر يناهز 24 عاما، نتيجة إصابته بطلقات نارية في ولاية ماريلاند لأسباب غير معروفة.

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وبدورها، فقد بررت عائلة Goonew هذه الفعلة بحجة أنه أراد الاحتفال بوفاته بهذه الطريقة بعيداً عن التقاليد الدينية. كما كشفت والدة مغني الراب أنهم قرروا وضع تاج على رأسه كونه "ملك ولاية ماريلاند".

وتسبب هذا الحدث بغضب المتابعين على مواقع التواصل ووصفوه بأنه "مزعج" و"غريب".

وفي أعقاب رد الفعل العنيف، أصدر أصحاب الملهى الليلي المذكور اعتذاراً رسمياً، زاعمين أنهم "غير مدركين" لقرار وضع جسد مغني الراب على خشبة المسرح.