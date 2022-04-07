بريطانية في الثمانين من عمرها تتحدى بعد المسافة وفارق السنّ كي تكون مع حبيبها المصري

يكافح الزوجان للحصول على تأشيرة الإقامة طويلة الأمد لمحمد حتى يتمكن من العيش مع إيريس في المملكة المتحدة.

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LBCI News Lebanon

التقت السيدة البريطانية إيريس، 82 عاما، بزوجها المصري محمد، 36 عاما، على منصة فيسبوك في عام 2019 وتزوجا في تشرين الثاني 2020، على الرغم من فارق السن بينهما.

ووفقاً لموقع "ذا صن" ، فكان يكافح الزوجان للحصول على تأشيرة الإقامة طويلة الأمد لمحمد حتى يتمكن من العيش مع إيريس في المملكة المتحدة.

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وكانت إيريس تبقي متابعيها على اطلاع دائم بشأن علاقتها مع محمد على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشرت على فيسبوك مؤخراً منشوراً عبرت من خلاله عن فرحها بلم شملها مع زوجها وذلك بعد مرور شهر على مكوثه في مصر.

وكتبت: "لقد جعلني الفراق أدرك قيمتك الّتي لا تقدر بثمن".

وفي اليوم عينه، نشر محمد مقطع فيديو من مطار القاهرة في مصر، أوضح من خلاله أنه عاد إلى البلاد "لأسبابٍ خاصة"، وقال في الفيديو: "أفتقد زوجتي إيريس، كما أفتقد حياتي في بريطانيا معها".

وذكرت أيريس أنها وزوجها تقدما بطلب للحصول على تأشيرته في آب عام 2021، مع توقع اتخاذ قرار بشأن منحه إياها بحلول تشرين الثاني، إلا أن القرار لم يتخذ بعد لغاية الآن.