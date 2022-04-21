وهم بصري يجتاح مواقع التواصل الاجتماعي... ما هو لون هذا الحذاء؟

ابتكرت علامة كروكس Crocs التجارية وهماً بصرياً اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

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LBCI News Lebanon

ابتكرت علامة كروكس Crocs التجارية وهماً بصرياً اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ فيديو الوهم البصري، الذي انتشر كثيراً عبر الإنترنت، بإظهار زوجين من الأحذية، التي تشتهر العلامة التجارية بتصنيعها، باللونين الوردي والأخضر.

وسرعان ما ظهر في الفيديو شخص مجهول يرتدي زوجين من أحذية كروكس مع جوارب. ويكمن الوهم البصري هنا في الإضاءة، إذ تجعل المشاهدين يرون الحذاء بألوان مختلفة.

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وعمدت الشركة الى تسليط الضوء الأخضر على فردة من الحذاء الوردي مع الجوارب، الأمر الذي جعل الحذاء يبدو وكأن لونه رمادي، وقد انعكس الضوء على الجوارب فبدت بلون مختلف للمشاهدين. علماً أن آراء الناس حول لون الحذاء قد اختلفت، فرآه عدد منهم رمادي اللون، وعدد أخضر اللون، وعدد آخر وردي اللون، إضافة الى أن البعض رآه أيضاً أبيض اللون، وكل ذلك بسبب الإضاءة المعتمدة.

وبحسب المعلومات، فإن الأضواء الخضراء تجعل الأجسام الوردية تظهر بلون رمادي، والبيضاء تبدو خضراء، ليأتي هذا الوهم ويوضّح دور المعتقدات لدى الناس في إدراك اللون.