أثناء رحلة في الطّائرة... الأسطورة مايك تايسون ينهال بالضّرب على "معجبٍ مزعجٍ" (فيديو)

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أثار أسطورة الملاكمة السابق مايك تايسون الجدل بعدما ظهر في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو ينهال بالضّرب على شخصٍ جلس خلفه على متن طائرة.وفي التّفاصيل، فأفادت بعض المصادر يأنّ النّجم الأميركي ضرب الراكب القريب منه خلال رحلة بين ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا بعدما انزعج من محاولة الراكب التقاط صور سيلفي معه لأنّه من المعجبين به.وقد أظهرت الصور المنشترة على نطاق واسع إصابة الرّاكب بنزيفٍ وكدمات وقد اتصل بالشرطة فور هبوط الطائرة، فيما لم يعرف ما إذا كانت السلطات قد اتخذت إجراءات بحق تايسون.واختلفت تعليقات رواد الإنترنت بين من عاتب تايسون لأنّه كان عنيفاً مع أحد معجبيه وبين من التمس عذراً له لأنّه تعرّض للإنزعاج والإستفزاز.