جرفته الأمواج إلى الشاطئ... محاولات استمرّت 20 ساعة لإنقاذ حوت ضخم (فيديو)

نجح فريق إنقاذ صيني من إعادة حوت العنبر، وهو من أكبر أنواع الحيتان المسننة، إلى البحر بعد جهود مكثفة استمرت 20 ساعة.

وفي التّفاصيل، فقد أبلغ صيّادون الشرطة عن حوت يبلغ وزنه 70 طناً وطوله نحو 20 متراً قد جرفته الأمواج إلى الشاطئ في مقاطعة شيانغشان.

وبعد هدوء الأمواج توجّه المسؤولون نحو الحوت الذي تبيّن أنه مصاب في رأسه وذيله فضلاً عن تقشر جلده.

وقد فشلت محاولة الإنقاذ بادئ الأمر بعدما منعت تضاريس موحلة الوصول إلى الحوت، إلّا أنّ فريق الإنقاذ واصل جهوده لإبقاء الحوت على قيد الحياة من خلال سكب الماء عليه ليبقى مبللاً، فضلاً عن غسل جروحه وحقنه بالأدوية.

وبعد ساعاتٍ، تمكّنت قوارب عدة من إنقاذ الحوت وسحبه حتّى غمرته المياه من جديد وبدا بصحّة جيّدة.