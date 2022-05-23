باللباس التقليدي... لاجئون أوكرانيون يتظاهرون في أثينا

سار عدد من الرجال والنساء والأطفال الأوكرانيين، الأحد، في وسط مدينة أثينا قبالة البرلمان اليوناني، مرتدين قمصاناً مطرزة فضفاضة، وهي من الأزياء الأوكرانية التقليدية التي تعد رمزاً للوحدة و"سلاحاً ثقافياً" ضد الغزو الروسي.

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ووسط الأعلام الأوكرانية وعلى وقع أنغام الموسيقى التقليدية، قالت أوكسانا كيتشينيوك ريفاغكا، رئيسة اتحاد الأوكرانيين في اليونان، إن "هذا النهار الاحتفالي الذي نحييه سنوياً مخصص هذه السنة للمعركة التي تقودها أوكرانيا من أجل الحرية".

وأضافت ريفاغكا أن "هذا الزي تقليدي نرتديه في المناسبات الخاصّة وحفلات الزفاف والعمادة لاسيما في الأيام الصعبة".

ومن جهتها، قالت أناستاسيا سارباش، وهي لاجئة من ماريوبول إلى اليونان: "لا تزال عائلتي في أوكرانيا في ماريوبول. تمكنت من التواصل معهم لكني لا أزال أبكي كل يوم، فلا ماء لديهم ولا انترنت".

ويُذكر أن أناستاسيا، البالغة من العمر 29 عاما، وصلت لاجئةً إلى اليونان قبل بضعة أسابيع، بعدما هربت عبر روسيا وجورجيا وتركيا.

وبعد معارك استمرت لمدة ثلاثة أشهر بين روسيا وأوكرانيا، فرّ آلاف الأشخاص وسقط عدداً كبيراً من القتلى في مدينة ماريوبول الساحلية التي كانت تضمّ أكثر من نصف مليون نسمة قبل الغزو الروسي.