منوعات 24 أيار 2022 - 03:33 24/05/2022 03:33:09 لم يتجاوز الـ9 أعوام... الطفل اللبناني عماد سعادة يحتلّ المرتبة الأولى عالمياً في مسابقة دولية للرياضيات

احتلّ الطفل اللبناني، عماد سعادة، البالغ من العمر 9 أعوام، المرتبة الأولى على المستوى العالمي ضمن مسابقة كاريبو الدولية للرياضيات.

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LBCI News Lebanon

احتلّ الطفل اللبناني، عماد سعادة، البالغ من العمر 9 أعوام، المرتبة الأولى على المستوى العالمي ضمن مسابقة كاريبو الدولية للرياضيات. وفي التّفاصيل، فشاركت السيدة لارا سعادة، والدة عماد، تفاصيل مشاركة طفلها في هذه المسابقة للسنة الثانية على التوالي مع موقع الـLBCI، كاشفةً أنّ أكثر من 17 ألف طفل من جميع أنحاء العالم قد خاضوا هذه التجربة. الإعلان وأوضحت لارا سعادة أنها غادرت لبنان وتوجهت مع عائلتها إلى نيقوسيا بعد انفجار مرفأ بيروت بوقتٍ قصير، في مسعى لتأمين مستقبل أفضل لأبنائها. وبدأت والدة عماد بالبحث عن مسابقات دولية تتعلق بالرياضيات، فوجدت مسابقة "Contest Caribou" الكندية. وتتضمن هذه المسابقة 6 مراحل لبلوغ المرحلة الأخيرة، إلا أن الطفل "النابغة" تمكن من تجاوزها كلّها والفوز بالمرتبة الأولى عالمياً. وكان الطفل عماد، الّذي عُرف بحبه للرياضيات منذ بداية مسيرته الدراسية، قد شارك في المسابقة عينها العام الماضي، وحصد المرتبة الـ28 بين أكثر من 10 آلاف مشارك. ومن خلال منشورٍ على فيسبوك، قالت السيدة لارا إنّها شجعت ابنها على المثابرة لتحقيق أهدافه ودربته للفوز بهذه المسابقة، كونها تعمل في مجال الهندسة وحثّت جميع الأهل على تسجيل أبنائهم في مثل هذه المسابقات العالمية لتطوير مهاراتهم.

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