السجن لرجل الأعمال المصري محمد الأمين... والتهمة "الاتجار بالبشر وهتك عرض يتيمات"

قضت محكمة مصرية الاثنين بسجن رجل الأعمال محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات "سي بي سي" التلفزيونية المصرية الشهيرة، وذلك بعد إدانته واتهامه بالاتجار بالبشر وهتك عرض فتيات قاصرات مقيمات في دار أيتام يمتلكها.

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وقال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس: "قضت محكمة جنايات القاهرة الاثنين على رجل الأعمال محمد الأمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض ثلاث فتيات".

وأضاف أن المحكمة فرضت على المتهم غرامة قدرها 200 ألف جنيه، أي حوالي 11 ألف دولار أميركي. ولا يزال أمامه فرصة للطعن في الحكم.

وأحالت النيابة العامة في شباط رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات، بعدما أثبتت التحقيقات قيام "المتهم بهتك عرض سبع فتيات قاصرات بالقوة والتهديد، وذلك بشهادة 13 شاهداً وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي".

وبحسب النيابة العامة، فقد أكدت التحقيقات "إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام بمحافظة بني سويف جنوب القاهرة، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسياً، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه".

وبحسب نص قانون العقوبات المصري في المادة رقم 268، فقد تصل عقوبة المتهم بجريمة "هتك العرض بالقوة" إلى السجن المؤبد أي 25 عاما، إذا كان عمر الضحية أقلّ من 18 عاما وكان مرتكب الجريمة ممن لهم سلطة عليها.

وقررت النيابة العامة حبس الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات في الثامن من كانون الثاني، موضحةً أنها أمرت بالقبض عليه بعدما تلقت بلاغاً من المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وعُرف محمد الأمين باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام. وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.