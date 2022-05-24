لحظات من الذعر...حاول إبهار الزوار بشجاعته فهاجمه أسد والتهم اصبعه (فيديو)

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أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع الرعب بعدما أظهر لحظة تعرُّض عامل حديقة حيوانات في جامايكا لهجوم أسد مفترس أمام الزوار.وفي التّفاصيل، فكان الحارس يداعب الأسد ويضع اصبعه في فمه ويلامسه من دون الاكتراث لهديره. وبعد الاستمرار باستفزازه، فقد الأسد صبره وأسرع إلى قضم إصبع الحارس المتباهي.وقد وثّق مقطع الفيديو اللحظات المرعبة التي عاشها الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه محاولاً سحب إصبعه من بين أنياب الأسد، وسط ذهول الحضور، إلّا أنّه لم يتمكّن من الإفلات من الأسد وباءت كل محاولاته للهروب بالفشل.وتعليقاً على الحادثة، قالت شاهدة عيان:" اعتقدنا بادئ الأمر أن الأمر مجرد مزحة. لكن عندما سقط الرجل على الأرض، أدركنا أن الأمر خطير، وسرعان ما تملّكنا الخوف."وأشارت السيدة إلى أنّ الحارس استطاع بعد جهدٍ من الصعود إلى شاحنة قبل أن يتوجّه إلى أقرب مستشفى بعدما خسر بشرة يده واصبعه.