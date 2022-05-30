رجل مقنّع على كرسي متحرّك يرشق الموناليزا بقالب حلوى... ما السبب؟ (فيديو)

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Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM — Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر تعرّض لوحة "الموناليزا" لاعتداء على يد رجل الأحد.وبحسب المعلومات، فقد رُشقت "الموناليزا" في متحف اللوفر في باريس بقالب حلوى بالكريمة، من دون أن تتعرض لأي ضرر بفضل الزجاج الواقي الذي يحميها.وبحسب صور وشهادات نشرها سائحون على "تويتر" و"إنستغرام"، فإن الحادثة وقعت في وقت مبكر بعد الظهر.وتظهر صور عدة الزجاج الواقي للوحة "موناليزا" ملطخاً بالكريمة ويقوم بتنظيفه رجل يبدو أنه من حراس المتحف.وأكد أحد مستخدمي "تويتر" قال إنه كان حاضراً أثناء الحادث، إن المنفذ كان رجلا مقنعاً يضع شعراً مستعاراً، ونهض من كرسي متحرك ليضرب بيده الزجاج المضاد للرصاص، قبل أن يرشقه بقالب الحلوى.ونشر مستخدم "تويتر" أيضاً مقطع فيديو يظهر فيه الرجل المعني يقف بجوار كرسيه المتحرك بمواكبة عناصر أمن.وقال الرجل بالفرنسية مرتدياً ملابس بيضاء وواضعاً شعراً مستعاراً وقبعة على رأسه: "هناك أناس يدمرون الأرض. أيها الفنانون جميعا، فكروا في الأرض. لهذا السبب قمت بفعلتي. فكروا في الكوكب".وفي صور أخرى، يمكن رؤية الكرسي المتحرك موضوعاً خلف الطوق الأمني الذي على الزائرين عدم تجاوزه عادة. ولم تلتقط صور أو مقاطع فيديو للحادث نفسه.