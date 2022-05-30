وضع كاميرات تجسس داخل مرآة مكياج وأهداها لسيدة... شجعها على استخدامها وهي عارية!

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ألقي القبض على رجل في الصين بعدما أهدى سيدة، وهي صانعة محتوى للبث المباشر Live-Streamer، مرآة مكياج تحتوي على كاميرات تجسس وشجعها على استخدامها وهي عارية.ويواجه الرجل، الذي يُلقب بـ"تشانغ" وهو من مقاطعة قوانغدونغ في جنوب الصين، تهماً تتعلّق بالتعديل والبيع واستخدام الكاميرات المخفية بشكل غير قانوني، علماً أنه خبير في الكاميرات المخفية ويدير متجرًا عبر الإنترنت يبيع أجهزة كاميرا مخفية معدلة، وقد باع ما لا يقل عن 210 أجهزة تجسس مماثلة حتى الآن.وتم اكتشاف أمر الرجل عندما أرسل مرآة مكياج إلى السيدة التي تدعى لي والتي تعرّف إليها في مكان عمله.وبحسب المعلومات، فعلى الرغم من أن فترة تعارفهما لم تتجاوز البضعة أشهر، أقنع تشانغ المرأة بقبول المرآة كهدية.وطلب تشانغ من لي إبقاء المرآة موصولة بالكهرباء وتشغيلها لمدة 24 ساعة في اليوم، مدعياً أن هذه الخطوة تأتي لمنعها من الاشتعال. وقد وجدت لي أن هذا الأمر غريب لكنها لم تشعر بالقلق إلا حين قال لها تشانغ لاحقًا إن إحدى ميزات المرآة هي استخدامها لتطبيق المكياج وهي عارية، وهذا ما أسماه "الجمال العاري".عندها، اتصلت لي ببائع المرآة الذي نصحها بالتحقق من وجود كاميرات بداخلها.وقالت لي في رسالة نشرتها على الإنترنت إنها عثرت على 4 كاميرات عالية الدقة و5 شرائح ذاكرة بداخلها.وعلى الفور، أبلغت لي الشرطة المحلية عن هذا الاكتشاف.وقالت: "أحد التسجيلات على شريحة الذاكرة كان يحمل علامة 2019، لذلك أدركت أنني ربما لم أكن الضحية الأولى".وبعد إلقاء القبض عليه، اعترف تشانغ بوضع الكاميرات في المرآة واعترف بأنه قام أيضًا بتركيب مجموعة من الكاميرات الخفية في منزل حبيبته السابقة والتي كانت لا تزال تعمل.