أثناء افتتاحه... انهيار جسر للمشاة في المسكيك (فيديو)

أدّى انهيار جسر خشبي للمشاة في مدينة كويرنافاكا المكسيكية، الثلاثاء، إلى إصابة 20 شخصاً على الأقل من بينهم عمدة المدينة وزوجته، وذلك أثناء حفل افتتاحه.
وبحسب المعلومات، فقد تم إعادة تأهيل الجسر المعلّق فوق أحد الأنهر، والمصنوع من الألواح الخشبية والسلاسل المعدنية مؤخراً بهدف تعزيز سياحة المنطقة.
وبدورها، فقد أعلنت حكومة مدينة كويرنافاكا في بيانٍ أن "أربعة من أعضاء مجلس المدينة ومسؤولين آخرين بالمدينة ومراسل محلي أصيبوا بجروحٍ ونُقلوا إلى المستشفيات المحلية".
ولطالما كانت منطقة كويرنافاكا، الواقعة في جنوب مكسيكو سيتي، ملاذًا لقضاء عطلة نهاية الأسبوع لسكان العاصمة بسبب وفرة المياه ومناخها المعتدل.