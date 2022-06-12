في لفتة تضامنية... ظهور ملكة جمال فلسطين بزي الأسرى في مسابقة جمال عالمية (فيديو)

في لفتة تضامنية، ارتدت ملكة جمال فلسطين، لورين امسيح، بدلة الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، خلال مشاركتها بالنسخة التاسعة من مسابقة "ملكة جمال غلوبال" العالمية في إندونيسيا، بهدف تسليط الضوء على معاناتهم.

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ونشرت لورين امسيح مقطع فيديو على إنستغرام ظهرت فيه بالبدلة، الّتي يرتديها عادةً الأسرى في محاكم الاحتلال الإسرائيلي، حاملةً شعار "فلسطين حرة"، كما ألصقت على جسدها عبارة "لا نستطيع التنفس منذ عام 1948".

وعلّقت لورين امسيح على المنشور قائلةً: "اخترت هذا العام التركيز على الرسالة أكثر من الزي بحد ذاته، ولهذا اخترت زي الأسرى السياسيين الفلسطينيين لتمثيل فلسطين بأكملها، لإظهار كيف أننا جميعا أسرى في موطننا".

وأضافت امسيح أنها متأسفة لعدم تمكنها من ارتداء الزي في فعالية "الزي التقليدي"، وذلك بعدما أوضحت لمتابعيها في خاصية "الستوري" أن الزي حُرق بالمكواة، الأمر الّذي جعلها تضطر إلى تغييره.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صور امسيح وهي ترتدي بدلة الأسرى البنية على نطاقٍ واسع، مشيدين بجرأتها في طريقة طرحها قضية الأسرى.