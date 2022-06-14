الأمير وليام وعائلته سينتقلون إلى منزل "متواضع"... ما السبب؟

قرّر دوق ودوقة كامبريدج، الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، الانتقال مع عائلتهما إلى منزل "متواضع"، بهدف الاقتراب من ملكة بريطانيا إليزابيث.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل"
البريطانية، فقد قرّر الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأولادهم الثلاثة مغادرة قصر "كينزنغتون" والانتقال إلى منزل "أديليد" الريفي في بيركشاير، المجاور لقصر ويندسور حيث تعيش الملكة إليزابيث.
وأفادت مصادر بأنّ وليام وكيت كانا حريصين جداً على السكن في منزل متواضع لبدء حياتهما الجديدة في وندسور.
وقد أصرّا على أنّهما لا يريدان أي منزل يحتاج إلى تجديد أو حماية أمنية، وبالتالي اختارا منزل "أديليد" الذي يتألف من أربع غرف نوم، ويعدّ مناسباً لأنّهم سيعيشون من دون خدم فيه.
وتشير المعلومات إلى أنّه سيتمّ نقل الأبناء الثلاثة، جورج، 8 سنوات، وشارلوت، 7 سنوات، ولويس، 4 سنوات، من مدرستهم الحالية في باترسي، على أن يبدأوا جميعاً الفصل الدراسي الجديد في أيلول في مدرسة جديدة.