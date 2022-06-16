بيل غيتس يرفض العملات المشفرة والـNFTs: "قائمة على نظرية الأحمق الأكبر"

رفض الملياردير بيل غيتس دخول عالم العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، معتبراً أنها قائمة على "نظرية الأحمق الأكبر" أو Greater Fool Theory.

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LBCI News Lebanon

رفض الملياردير بيل غيتس، خلال مؤتمر المناخ الذي أُقيم الثلاثاء، دخول عالم العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، معتبراً أنها قائمة بنسبة 100 في المئة على "نظرية الأحمق الأكبر" أو Greater Fool Theory.

وقال غيتس في الحفل الذي أُقيم في بيركلي بكاليفورنيا ونظمته شركة تيك كرانش TechCrunch، ساخراً: "من الواضح أن صور القرود الرقمية والباهظة الثمن ستحسن العالم بشكل كبير".

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وكان غيتس قد انتقد في السابق العملة المشفرة لافتقارها إلى أي قيمة حقيقية، مُعتبراً أن عملة "بتكوين" لا تُفيد المستثمرين وتلحق الضرر بالبيئة نتيجة عمليات التعدين.

كما دافع غيتس عن الجهود المصرفية الرقمية التي دعمها من خلال مؤسساته الخيرية، ووصفها بأنها "أكثر كفاءة بمئات المرات من العملات المشفرة".

ومن جهة أخرى، فقد أشار غيتس، بصفته مؤسس شركة "بريكثرو إنيرجي فينشرز Breakthrough Energy Ventures، أي الصندوق الذي أطلقه في عام 2015 لمكافحة تغير المناخ، إلى صعوبة توظيف مهندسي "وادي السيليكون" للعمل في صناعات مثل المواد الكيميائية وإنتاج الصلب بهدف خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.