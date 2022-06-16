بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا"... كيم كارداشيان متهمة بتمزيق فستان مارلين مونرو (فيديو)

تواجه نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022.
ووفق موقع "ديلي ميل
"، فقد نشر Darrell Rooney، أحد المستخدمين على إنستغرام، مقطع فيديو الثلاثاء يُظهر فيه الفستان المعروض في متجر Ripley's Believe It or Not! في هوليوود، ممزقاً، وقد زاعم أن كيم كارداشيان تسببت في إتلافه بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا".
ويُظهر الفيديو الفستان المذكور على دمية عرض داخل علبة زجاجية، وتمت الإشارة إلى التمزق الواضح على منطقة الظهر.
وأثار الفيديو موجة من الغضب لدى مشجعي النجمة الراحلة مارلين مونرو، وسارع الكثيرون إلى لوم كيم كارداشيان في قسم التعليقات.