بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا"... كيم كارداشيان متهمة بتمزيق فستان مارلين مونرو (فيديو)

تواجه نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022.

ووفق موقع " ديلي ميل "، فقد نشر Darrell Rooney، أحد المستخدمين على إنستغرام، مقطع فيديو الثلاثاء يُظهر فيه الفستان المعروض في متجر Ripley's Believe It or Not! في هوليوود، ممزقاً، وقد زاعم أن كيم كارداشيان تسببت في إتلافه بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا".