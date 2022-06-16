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16 حزيران 2022 - 07:38
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بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا"... كيم كارداشيان متهمة بتمزيق فستان مارلين مونرو (فيديو)

تواجه كيم كارداشيان ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022. Lebanon, news ,lbci ,أخبار 2022., لعام, غالا, ميت, حفل, ارتدته, الشهير, مونرو, مارلين, فستان, إتلاف, تسببت, تقول, مزاعم, انتشار, بعد, عنيفة, أفعال, ردود, كارداشيان, كيم, الواقع, تلفزيون, نجمة,تواجه,تواجه كيم كارداشيان ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022.
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بعدما ارتدته في حفل &quot;ميت غالا&quot;... كيم كارداشيان متهمة بتمزيق فستان مارلين مونرو (فيديو)
Lebanon News
تواجه نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022.
 
ووفق موقع "ديلي ميل"، فقد نشر Darrell Rooney، أحد المستخدمين على إنستغرام، مقطع فيديو الثلاثاء يُظهر فيه الفستان المعروض في متجر Ripley's Believe It or Not! في هوليوود، ممزقاً، وقد زاعم أن كيم كارداشيان تسببت في إتلافه بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا".
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ويُظهر الفيديو الفستان المذكور على دمية عرض داخل علبة زجاجية، وتمت الإشارة إلى التمزق الواضح على منطقة الظهر.
 
وأثار الفيديو موجة من الغضب لدى مشجعي النجمة الراحلة مارلين مونرو، وسارع الكثيرون إلى لوم كيم كارداشيان في قسم التعليقات.
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