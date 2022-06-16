منوعات 16 حزيران 2022 - 07:38 16/06/2022 07:38:21 بعدما ارتدته في حفل "ميت غالا"... كيم كارداشيان متهمة بتمزيق فستان مارلين مونرو (فيديو)

تواجه كيم كارداشيان ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار 2022., لعام, غالا, ميت, حفل, ارتدته, الشهير, مونرو, مارلين, فستان, إتلاف, تسببت, تقول, مزاعم, انتشار, بعد, عنيفة, أفعال, ردود, كارداشيان, كيم, الواقع, تلفزيون, نجمة,تواجه,تواجه كيم كارداشيان ردود أفعال عنيفة بعد انتشار مزاعم تقول إنها تسببت بـ"إتلاف" فستان مارلين مونرو الشهير، الذي ارتدته في حفل "ميت غالا" لعام 2022.

LBCI News Lebanon

الإعلان