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19 حزيران 2022 - 10:28
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كارثة في مطار هيثرو بلندن...تراكم الأمتعة والحقائب بسبب عطل تقني! (فيديو)

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كارثة في مطار هيثرو بلندن...تراكم الأمتعة والحقائب بسبب عطل تقني! (فيديو)
Lebanon News
تكدست المئات من حقائب السفر في مطار هيثرو الجمعة بعد حدوث عطل في نظام فرز الأمتعة بالمبنى رقم 2. 

واضطر الموظفون لوضع المئات من الأمتعة في مساحة خاصة في انتظار إصلاح الخلل ما أجبر العديد من الأشخاص على السفر بدون متعلقاتهم وأخبروا أنهم قد لا يحصلون عليها لمدة تصل إلى يومين.

وفقًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تُرك العديد من الركاب بدون أمتعة، واضطر بعضهم إلى السفر بدون حقائبهم.
 
وفي وقت لاحق، اعتذر متحدث باسم مطار هيثرو عن الخلل وقال إنه قد تم حل المشكلة.
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وتعتبر هذه المشكلة الأحدث في سلسلة اضطرابات السفر في مطارات المملكة المتحدة التي تواجه موسم صيف مزدحم وسط نقص كبير في الموظفين ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية.


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