كارثة في مطار هيثرو بلندن...تراكم الأمتعة والحقائب بسبب عطل تقني! (فيديو)

تراكم الأمتعة والحقائب في مطار هيثرو بلندن بسبب عطل تقني

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LBCI News Lebanon

تكدست المئات من حقائب السفر في مطار هيثرو الجمعة بعد حدوث عطل في نظام فرز الأمتعة بالمبنى رقم 2.



واضطر الموظفون لوضع المئات من الأمتعة في مساحة خاصة في انتظار إصلاح الخلل ما أجبر العديد من الأشخاص على السفر بدون متعلقاتهم وأخبروا أنهم قد لا يحصلون عليها لمدة تصل إلى يومين.



وفقًا لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، تُرك العديد من الركاب بدون أمتعة، واضطر بعضهم إلى السفر بدون حقائبهم.