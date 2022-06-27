منوعات 27 حزيران 2022 - 05:46 27/06/2022 05:46:24 يعود إلى 30 ألف عام... اكتشاف نادر لبقايا صغير ماموث محنط في كندا (صورة)

عثر عمال في حقول للذهب في منطقة كلوندايك، الواقعة في أقصى شمال كندا، على بقايا محنطة لرضيع ماموث صوفي شبه كامل.

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LBCI News Lebanon

عثر عمال في حقول للذهب في منطقة كلوندايك، الواقعة في أقصى شمال كندا، على بقايا محنطة لرضيع ماموث صوفي شبه كامل. وقال عالم الأحافير غرانت زازولا في بيان: "إن هذا الحيوان رائع وهو أحد أكثر حيوانات العصر الجليدي المحنطة المكتشفة في العالم إثارة للدهشة"، مبدياً حماسته لمعرفة المزيد قريباً عن صغير الماموث هذا، وهو على الأرجح أنثى سُمّيت "نون تشو غا" أي "صغير حيوان ضخم" بلغة السكان الأصليين. الإعلان وعُثر على بقايا الماموث عن طريق حفر التربة الصقيعية في جنوب مدينة داوسون في إقليم يوكون، على الحدود مع ولاية ألاسكا الأميركية. ويُرجَح أن هذا الحيوان نفق قبل أكثر من 30 ألف عام، حين كانت تجوب المنطقة حيوانات الماموث الصوفي والخيول البرية وأسود الكهوف وثيران البيسون العملاقة. والجدير بالذكر أن هذا أول ماموث محنط شبه مكتمل يُعثر عليه في مثل هذه الحالة الجيدة في أميركا الشمالية. وأشارت حكومة يوكون إلى أن إقليم يوكون معروف في جميع أنحاء العالم بأحفوريات حيوانات العصر الجليدي، ولكن نادرا ما يتم اكتشاف "بقايا مومياء محنطة مع جلد ووبر".

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