ساعة آبل الذكية تنقذ امرأة من الموت...علقت قدمها بين الصخور في نهر

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نجت سيّدة من داليس بولاية أوريغون الأميركية من الموت بأعجوبة بعدما علقت بين الصخور أثناء السباحة وذلك من خلال ساعتها الذكية.وفي التّفاصيل، فكانت السيدة التي لم يتم الكشف عن اسمها تسبح في نهر كولومبيا عندما علقت قدمها بين الصّخور وتمكّنت من الإتصال بخدمات الطوارئ على الرقم "911" بواسطة ساعة "آبل" الذكية الخاصة بها.وقالت الشرطة في تقرير:"علقت السبّاحة في النهر لأكثر من 30 دقيقة وكانت تعاني من انخفاض في درجة حرارة جسمها. وقد تواصلت مع شرطة الطوارئ بواسطة ساعة آبل الخاصة بها وتحدّت الأمطار الغزيرة في المدينة والفيضانات قبل أن يتم إنقاذها."ويُشار إلى أنّ آبل كانت قد قدّمت ميزة مقاومة الماء لسلسة ساعاتها الذكية في العام 2016 لتوفير بيانات الصحة والتمارين الرياضية أثناء السباحة والأنشطة المائية الأخرى.