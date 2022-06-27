بعد تعرّض سيدة للدغة... الشرطة تعثر على مزرعة فيها أكثر من 110 ثعابين!

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قالت الشرطة الألمانية، الأحد، إنها اكتشفت أكثر من 110 ثعابين، بعضها خطير، في مزرعة في ولاية سكسونيا السفلى بعد أن طلبت امرأة كانت تعيش هناك الحصول على علاج طبي من لدغة سامة.وتوجهت المرأة البالغة من العمر 35 عامًا إلى مستشفى في سالزغيتر، بالقرب من هانوفر، في وقت مبكر من يوم الأحد وقالت للأطباء إن إحدى أفاعيها الجرسية قد عضت إصبعها.وقد تدهورت حالتها وتم نقلها إلى كلية الطب في هانوفر، وطلبت السلطات مع معهد الحصول على الترياق.وفي هذا الوقت، زارت الشرطة مزرعتها في سهده، مقاطعة ولفنبوتل، حيث وجدت عشرات الثعابين.وقالت الشرطة في بيان إن المتخصصين حددوا أن مجموعة الثعابين تضمنت أنواعًا سامة وعاصرة لم تكن في مرابي حيوانات مناسبة.ولفتت المعلومات الى أنه تمّ حجز الزواحف كلها.