بدلاً من الحصان أو السيارة... عريس يختار ركوب الجرافة في موكب الزفاف! (فيديو)

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في خطوة غريبة، اختار عريس في ماديا براديش بالهند أن يركب الجرافة في موكب الزفاف بدلاً من الحصان أو السيارة.ورافقت سيدتان من أفراد الأسرة العريس، أنكوش جايسوال، على الجرافة خلال موكب الزفاف يوم الأربعاء في منطقة بيتول.وقد ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي ببعض الصور الخاصة بالموكب.وأوضح جايسوال، وهو مهندس مدني، أنه كان يتعامل مع الآلات المتعلقة بالبناء، بما في ذلك الجرافات، كل يوم كجزء من وظيفته.وقال جايسوال: "لذلك، خطرت في بالي فكرة أنه يجب علي استخدام مثل هذه المعدات كجزء من حفل زفافي لجعله حدثًا لا يُنسى".ولفت العريس الى أنه تمّ تزيين دلو الجرافة بشكل مناسب، مشيراً الى أنه كان مرتاحاً خلال الجلوس عليها.