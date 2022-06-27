مع نهاية العام الدراسي... مُعلّم سعودي يُودّع تلاميذه بطريقة "خذ حقك" (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأستاذ مدرسة سعودي، وهو يُودّع تلاميذه في الصف الأول الابتدائي بالتزامن مع نهاية العام الدراسي.
وفي الفيديو، يُغمض الأستاذ محمد عبد الله الشعلان عينيه، داعياً تلاميذه إلى مسامحته و"أخذ حقهم منه" إن قصّر في حقهم أو ظلمهم خلال العام الدراسي.
ويظهر التلاميذ في المقطع المصوّر يتسابقون إلى التفاعل مع دعوة أستاذهم، فمنهم من قبّل يده، ومنهم من ضربها برفق.
وعبّر رواد مواقع التواصل عن احترامهم تجاه موقف المعلم، قائلين إنه "سيترك ذكرى لا تُنسى في نفوس هؤلاء التلاميذ، ويؤكد لهم قيمة التعليم ورسالة المعلمين".