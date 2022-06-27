تحت المباني الخرسانية في غزة... العثور على بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 عام (صور)

عثر عمال في جباليا الواقعة في شمال قطاع غزة، على قطعة غريبة من الحجر تخرج من الأرض، وهي عبارة عن بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 عام.

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LBCI News Lebanon

عثر عمال، كانوا يحفرون في ورشة بناء ضخمة في جباليا، الواقعة في شمال قطاع غزة، على قطعة غريبة من الحجر تخرج من الأرض، وهي عبارة عن بقايا مقبرة رومانية عمرها 2000 عام.

في جباليا، كانت الجرافات المصرية تحفر التربة الرملية لتشييد مبانٍ خرسانية جديدة، عندما رأى الحارس أحمد الأحجار الغريبة تخرج من الأرض.

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ويقول الفلسطيني، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه الكامل: "نبهت رئيس العمال المصري الذي اتصل على الفور بالسلطات المحلية وطلب من العمال التوقف عن العمل".

وانتشرت عندها على شبكات التواصل الاجتماعي شائعات عن اكتشاف هام محتمل، ما دفع بدائرة الآثار في غزة إلى الاتصال بمنظمة Premiere Urgence Internationale، أي الإغاثة الأولية الدولية، غير الحكومية الفرنسية والمركز الفرنسي لدراسة الكتاب المقدّس والآثار في القدس، لتقييم أهمية الموقع وتحديد منطقة التنقيب.

وبعد وصوله إلى جباليا، اكتشف الفريق، بقيادة عالم الآثار الفرنسي رينيه إلتر، مقبرة رومانية مدفونة منذ قرون في باطن أرض غزة.

ويوضح عالم الآثار لوكالة فرانس برس أن "الأعمال الأولى حددت حوالى 40 مقبرة تعود إلى العصر الروماني القديم بين القرنين الأول والثاني بعد الميلاد".

ولفت إلتر إلى أن إحدى المقابر المكتشفة مزينة "بلوحات متعددة الألوان تمثل تيجاناً وأكاليل من أوراق الغار"، إضافةً إلى "جرار مخصصة لإراقة الشراب الجنائزي" .

وكانت هذه المقبرة مجاورة لمدينة أنثيدون الرومانية، ثاني مرافئ غزة حينها على الطريق المؤدية إلى ما بات حالياً مدينة عسقلان المُحتلّة الواقعة عند تخوم القطاع الفلسطيني.