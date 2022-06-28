في المطار...امرأتان تحملان أكثر من ١٠٠ حيوان حيّ في حقيبتيهما!

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في حادثة غريبة، ألقت السلطات التايلندية القبض على امرأتين في مطار سوفارنابومي في بانكوك، بتهمة التهريب بعد العثور على 109 حيوانات حيّة في أمتعتهما.وفي التفاصيل، عثر على الحيوانات بعد تمرير الحقيبتين على الأشعة السينية في المطار، واستدعيَ معنيون لرعاية الحيوانات البريّة الى المكان على الفور، ليتّضح ان بحوزة الموقوفتين نيصان أبيضان، اثنان أرماديلوس، 35 سلحفاة، 50 سحلية و20 ثعبان.وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على نيثيا رجا، ٣٨ عامًا، وزكيّة سلطانا، ٢٤ عامًا، من اصول هندية، فقد تمّ توقيفهما سابقًا، بتهم انتهاك قانون حماية الحياة البرية وحماية الحياة البرية لعام 2019، وقانون أمراض الحيوان لعام 2015، وقانون الجمارك لعام 2017.