منوعات 28 حزيران 2022 - 06:13 28/06/2022 06:13:16 إيران تنسج أكبر سجادة كليم في العالم... كم يبلغ حجمها؟ (صور)

أعلنت طهران أنها نسجت يدوياً سجادة "كليم" يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصِفَت بأنها "الأكبر في العالم" في محافظة فارس.

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LBCI News Lebanon

أعلنت طهران الاثنين أنها نسجت يدوياً في محافظة فارس، في جنوب إيران، سجادة "كليم" يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصِفَت بأنها "الأكبر في العالم". ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس قسم التراث الثقافي المحلي، محمد جعفر إبراهيمي، قوله إن "سجادة الكليم هذه، الّتي يبلغ حجمها 7 أمتار في 15 متراً، أي 105 أمتار مربعة، هي نتاج عمل سبعة نساجين رئيسيين وثلاثة نساجين مساعدين من مدينة قيروكارزين بمحافظة فارس". الإعلان وأشار إبراهيمي إلى أن السجادة نُفذت تلبيةً لطلبية من قطر. ويُستخدم الكليم بشكل رئيسي في تركيا وباكستان وإيران وأفغانستان، وهو نوع من النسج الشرقي المسطح يتسم بزخارف ذات أشكال نباتية، ويعود أصله إلى البدو الآسيويين الذين استخدموه في الخيام لحماية أنفسهم من البرد والرطوبة. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إحصاءات أظهرت أن الصادرات السنوية للسجاد الإيراني تدر ما بين 400 و500 مليون دولار للجمهورية الإسلامية.

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