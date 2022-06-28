سباقات الجواميس في تايلاند... تقليد مميّز تسعى مناطق زراعة الأرز إلى الحفاظ عليه

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ساد جو احتفالي، الأحد، في محافظة تشونبوري الشهيرة بزراعة الأرز والواقعة شرق تايلاند خلال إقامة تقليد سباقات الجواميس الصاخب والمَرِح، والفوضوي بعض الشيء، الذي يرافق بداية موسم الزراعة.وفي التّفاصيل، حاول أربعة مشاركين في أحد سباقات الجواميس في تايلاند بشجاعة، وهم حفاة، السيطرة على حيواناتهم التي كانت تركض في حقل أرزّ مغمور بالمياه الموحلة، وسط هتافات جمهور من هواة النوع يقصد كل سنة إقليم تشونبوري لحضور هذه المنافسات.ويقول سومبونغ راتاناساتيان (33 سنة) الذي وجد صعوبة لالتقاط أنفاسه بعد السباق وأصبح مبللاً من رأسه إلى اخمص قدميه "نشعر قبل انطلاق السباق بحماسة وتوتر على السواء".ويؤكد أن اللحظات الأولى لهذه السباقات تتسم بالصعوبة الأكبر، اذ يتعيّن على المتسابقين احتواء حيواناتهم الثقيلة في انتظار الصافرة الرسمية لعبور خط الانطلاق.ويوضح راتاناساتيان الذي سبق أن فاز بالسباق مع جاموسه كاو البالغ سنتين أنّ "مصير السباق بعد مرحلة الانطلاق يرتبط بالحيوان ومدى تكيّفه مع مهارات المتسابق الذي يتولى قيادته".وتستند عملية اختيار الحيوانات المتنافسة في السباقات إلى وزنها وحجمها. وعموماً، تسير الجواميس الأكبر حجماً بشكل أبطأ، لكنّ تحريكها يتطلب مهارة أكبر من جانب الأشخاص الذين يتولون قيادتها.لكن المتنافسون الذين يتحضرون ويتدربون لأسابيع مع حيواناتهم، لا ينجحون دائماً في التحكم بها، إذ غالباً ما تجرّهم الجواميس إلى المستنقعات الموحلة عندما تنطلق بطريقة خاطئة.وفي نهاية السباق، تصبح الجواميس في حالة من الفوضى وتركض بأقصى سرعتها،ويمكن أن تطيح بأحد المتفرجين إذا تجرأ ووقف إلى جانب خط النهاية.