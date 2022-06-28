منوعات 28 حزيران 2022 - 07:54 28/06/2022 07:54:39 بزيٍ أزرق وعصا... ظهور الملكة إليزابيث في "أسبوع هوليرود" (صورة)

وصلت الملكة إليزابيت إلى اسكتلندا في زيارة تستمر اسبوعاً لحضور العديد من النشاطات الملكية، مع عدد من أفراد عائلتها.

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LBCI News Lebanon

وصلت الملكة إليزابيت الثانية، 96 عامًا، إلى اسكتلندا الاثنين في زيارة تستمر اسبوعاً لحضور العديد من النشاطات الملكية، مع عدد من أفراد عائلتها. لم يُعلن عن رحلتها لحضور "أسبوع هوليرود" هذا إلا في اللحظة الأخيرة، كونها تواجه صعوبة في المشي. والتقطت صورة للملكة وهي تبتسم وترتدي زياً أزرق اللون وتتكئ على عصا في قصر هوليرود في إدنبرة، بمناسبة مراسم "حفل المفاتيح"، حيث تسلم الملكة تقليديًا مفاتيح المدينة ويتم استقبالها في "مملكة اسكتلندا القديمة والمتوارثة". الإعلان ويُذكر أن ابنها إدوارد وزوجته صوفي رافقاها إلى الحفل، كما سيشارك أيضًا ولي العهد الأمير تشارلز، 73 عامًا، في العديد من الاحداث في إطار "أسبوع هوليرود".

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