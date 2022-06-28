في الصين... إنقاذ مئات الكلاب قبل وصولها إلى "مهرجان لحوم الكلاب" (فيديو)

اعترضت مجموعة من النشطاء بالتعاون مع الشرطة الصينية شاحنة مليئة بمئات الكلاب كانت متجهة إلى "مهرجان يولين الصيني للحوم الكلاب".

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LBCI News Lebanon

اعترضت مجموعة من النشطاء العاملين في مجال الرفق بالحيوان، بالتعاون مع الشرطة الصينية، شاحنة مليئة بمئات الكلاب كانت متجهة إلى "مهرجان يولين الصيني للحوم الكلاب".

وبحسب المعلومات، فقد تم إنقاذ 386 كلباً من شاحنة كانت في طريقها إلى أحد المذابح الخاصة، من أجل ذبحها وتحضيرها للمهرجان المثير للجدل.

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وتمكن متطوعون من إيقاف الشاحنة وإنقاذ الكلاب، وذلك قبل نقلها إلى الحجز الوقائي حيث تلقت المساعدة والرعاية الطبية اللازمة.

وقال أحد النشطاء: "إن الكلاب كانت تعاني من الجفاف وتتضور جوعاً لعدة أيام، وظهرت عليها علامات المرض".

ويُقام مهرجان يولين للحوم الكلاب سنوياً إلا أن الإقبال عليه نقص بشكل ملحوظ منذ بداية جائحة كورونا. ويحظى هذا المهرجان بانتقادات واسعة ومطالب بإيقافه فيما تتجه السلطات الصينية إلى حظر تناول لحوم الكلاب والقطط.