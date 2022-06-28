على سطح "أخطر قطار في العالم"... زوجان يختاران أغرب موقع لصور زفافهما (صور)

فوق "أخطر قطار في العالم"، اختار الزوجان كريستيان إليتش وأندريا تارغوفسيفيتش، من كرواتيا، التقاط صور شهر العسل.

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LBCI News Lebanon

فوق "أخطر قطار في العالم"، اختار الزوجان كريستيان إليتش وأندريا تارغوفسيفيتش، من كرواتيا، التقاط صور شهر العسل.

وبحسب المعلومات، فقد اختار المؤثران كريستيان، 35 عاما، وأندريا، 29 عاما، على مواقع التواصل، القيام بجلسة تصوير خلال شهر العسل في موريتانيا، الواقعة في شمال غرب إفريقيا.

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وصعد الزوجان إلى أخطر قطار شحن حديدي في العالم، يبلغ طوله كيلومترين، واسمه "قطار الصحراء" أو Train du Desert، في رحلة مدتها 20 ساعة، للحصول على صورٍ مذهلة خلال شهر العسل.

ويظهر الزوجان، في الصور المنشورة على مواقع التواصل، وهما يرتديان ملابس الزفاف، أي البدلة الرسمية والفستان الأبيض، مع النظارات الواقية على سطح القطار المتحرك.

وعبّر متابعو الثنائي على مواقع التواصل، والّذي يصل عددهم إلى 337 ألف متابع على إنستغرام، عن دهشتهم تجاه "هذا الإبداع"، وعلّق أحدهم قائلاً: "أفضل صور لشهر العسل على الإطلاق !!!!!".