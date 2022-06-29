الـ"LBCI" في جولة سياحيّة لبنانيّة…. يا هلا بالسوّاح

الإعلان

نهارٌ سياحيٌ بامتياز تُطلقه الـ"LBCI" اليوم مباشرة على الهواء ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، ضمن برنامج "نهاركم سعيد" مع الإعلامي مالك الشريف."يا هلا" بالمغتربين والسوّاح، في جولة سياحيّة مع مُراسلي القناة من المناطق اللبنانيّة كافّة، لنتعرّف على جمال بلداتنا وقُرانا، وعلى أبرز الوجهات السياحيّة والمعالم التراثيّة، وغيرها…ومباشرة من مطار بيروت بعد نشرة الأخبار المسائية، تُقدّم الـ"LBCI" حلقة خاصة مع الإعلاميّة ندى اندراوس، تستضيف فيها وجوهاً وفعاليات بارزة، لمواكبة بداية موسم السياحة والاصطياف الواعد.