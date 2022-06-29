اعتبارا من 2023... بريطانيا تعفي مواطني دول الخليج من الفيزا

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية برتي باتيل الاثنين عن صدور قرار إعفاء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأشيرة لدخول المملكة المتحدة اعتبارا من 2023.
وقالت باتيل في تصريح صحافي إن دول مجلس التعاون الخليجي الست ستكون من أولى الدول المستفيدة من النظام الجديد للإعفاء من التأشيرة، إذ سيستبدل بنظام جديد سيطلق عليه "تصريح السفر الالكتروني" والذي سيبدأ العمل به العام المقبل.
ولفتت وزارة الداخلية البريطانية في بيان الى أن تصريح السفر الالكتروني لن يطبق على الطلاب الذين يسعون للدراسة في الجامعات البريطانية أو فئات أخرى من المسافرين الذين يرغبون بزيارة المملكة المتحدة لفترة أطول.
ومن جانبها أعلنت سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت عن انتقال جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى نظام تصاريح السفر الإلكترونية اعتبارا من عام 2023 ولن يحتاج مواطنو هذه الدول إلى تأشيرة لزيارة المملكة المتحدة بحسب وكالة الأنباء الكويتية.