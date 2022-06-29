الحبس 20 عاماً... الحكم على غيلاين ماكسويل في قضية الاتجار جنسياً بقاصرات

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قضت محكمة في نيويورك الثلاثاء بالسجن 20 عاماً على الشخصية الاجتماعية السابقة غيلاين ماكسويل التي دينت نهاية العام 2021 في نيويورك بتهمة الاتجار جنسياً بقاصرات لحساب رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.وبذلك يتوقع أن تمضي ماكسويل (60 عاماً)، وهي ابنة القطب الإعلامي البريطاني الراحل روبرت ماكسويل وتحمل الجنسيات البريطانية والأميركية والفرنسية، بقية حياتها في السجن النيويوركي الذي تقبع فيه منذ عامين.ولم يبد أي انفعال تقريباً على ماكسويل عندما أصدرت قاضية محكمة مانهاتن الفدرالية أليسون نايثان هذا الحكم عليها بسبب الجرائم "الشنيعة" التي ارتكبتها.ولكن قبل النطق بالحكم، أعربت ماكسويل للمرة الأولى عن تعاطفها مع جميع الضحايا، وقالت إنها "تأسف لما عانينه" جرّاء الجرائم الجنسية المرتكبة بين عامي 1994 و 2004 في حق مراهقات تراوح أعمارهن بين 14 و 17 عاماً.إلاّ أن ماكسويل ألقت المسؤولية الرئيسية على شريك حياتها السابق جيفري إبستين الذي انتحر في سجنه في نيويورك في آب 2019 واصفة إياه بأنه "متلاعب (...) خدع كل من كانوا في محيطه".