كان يلهو بمسدس والده... طفل يقتل رضيعة ويُصيب أخرى في فندق

تسبّب طفل في فلوريدا بمقتل رضيعة تبلغ عاماً وإصابة فتاة صغيرة بجروحٍ عندما كان يلهو بمسدس والده.

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LBCI News Lebanon

تسبّب طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، في ولاية فلوريدا الأميركية، بمقتل رضيعة تبلغ عاماً، وإصابة فتاة صغيرة بجروحٍ عندما كان يلهو بمسدس والده في نهاية الأسبوع الفائت.

ووقع الحادث في فندق كان الأب روديريك راندال، 45 عاماً، يلتقي فيه صديقته. واصطحب معه نجله، فيما أحضرت المرأة طفلتيها التوأم البالغتين عامين وابنتها البالغة عاماً واحداً.

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وأوضح قائد شرطة منطقة إسكامبيا، تشيب سيمونز، في مؤتمر صحافي أن الرجل غاب عن الغرفة تاركاً سلاحه "في خزانة"، فما كان من نجله إلا أن "أمسكه وراح يلهو به".

وأضاف سيمونز أن الصبيّ "أطلق النار على الطفلة البالغة عاماً واحداً وقتلها"، فيما أكملت الرصاصة التي اخترقت جسم القتيلة طريقها لتصيب "إحدى الطفلتين التوأم".

وأشار سيمونز إلى أن والدة الضحيتين كانت نائمة وقت الحادث.

أما بالنسبة للوالد، فقد أخرج فور عودته إلى الفندق، قبل وصول الشرطة، البندقية وبعض المواد التي يحتمل أن تكون مخدرات من غرفة النوم.

ووفقاً لسيمونز، فقد تم توقيف الوالد ووجهت إليه تهم الإهمال وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني وإخفاء الأدلة.