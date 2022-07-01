حيوان بيسون يُهاجم عائلة في متنزه شهير ويُصيب رجلاً في ذراعه (فيديو)

أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية أن رجل تعرض وعائلته لهجومٍ من حيوان البيسون في متنزه يلوستون الوطني في الولايات المتحدة، داعيةً السواح إلى عدم الاقتراب من هذه الأبقار الضخمة.
وبحسب المعلومات، فكان الرجل، البالغ من العمر 34 عاما، يمشي مع عائلته على جسر في هذا المتنزه الشهير، وذلك قبل تعرّضه لهجومٍ من البيسون.
ولم يغادر أفراد العائلة المكان، فيما واصل الحيوان هجومه، ونطح الرجل الذي أصيب في ذراعه ونُقل إلى المستشفى بصورة طارئة.
وأظهر فيديو نشرته وسائل إعلام محلية البيسون مهاجماً مجموعة صغيرة من الأشخاص الذين لم يهمّوا بالرحيل. ثم يُظهر بعدها الحيوان يتعرض لشخص بالغ وطفل قبل أن يبدآ بالركض.
ولفتت الهيئة إلى أن البيسون حيوان لا يمكن توقع سلوكه ويمكن أن يركض أسرع بثلاث مرات من البشر الذين يجب عليهم أن يبتعدوا عنه لمسافة لا تقل عن 25 مترا.