ناشطان بيئيان يلصقان أصابعهما بلوحة لفان غوخ في معرض بلندن (فيديو)

ألصق اثنان من نشطاء البيئة نفسيها الخميس بإطار لوحة فان غوخ في متحفٍ بلندن.

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LBCI News Lebanon

ألصق اثنان من نشطاء البيئة نفسيها الخميس بإطار لوحة فان غوخ في متحفٍ بلندن، وهما ينتميان إلى حركة "جست ستوب أويل" أو Just Stop Oil التي تطالب بوقف بناء أي منشأة جديدة مرتبطة بالوقود الأحفوري.

وأوضح كل من المتحف والحركة البيئية أن الناشطَين ألصقا أصابعهما بلوحة "بيتش تريز إن بلوسوم" المعروضة حالياً في صالة "كورتولد غاليري"، وقد رسمها فان غوخ عام 1889 وتمثل منظراً طبيعياً في جنوب فرنسا.

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وقال الناشط لوي ماكيكني، 21 عاماً، في مقطع فيديو نشرته المنظمة على الإنترنت "اعتذر من الجميع، نحن لا نرغب في القيام بذلك، لكننا ملتصقان بهذه اللوحة، هذه اللوحة الجميلة، بسبب الشعور بالرعب من مستقبلنا".

وفي مقطع الفيديو، ظهر لوي وصديقه بقميصَي الحركة وألصقا أصابعهما على إطار اللوحة، واستنكر ماكيكني "40 مشروعاً حكومياً جديداً للوقود الأحفوري"، بحسب الرقم الذي تورده الجمعيات البيئية، قائلاً "إن التوقيع عليها هو بمثابة توقيع على مذكرة موتنا".

وأوضحت "كورتولد غاليري" في اتصال مع وكالة فرانس برس أن الصالة التي تعرض فيها اللوحة "أقفلت على الفور أمام الجمهور" بعد إلصاق الناشطين نفسيهما.