تُقدر بـ3 ملايين يورو... اعتقال 6 أشخاص بتهمة سرقة منزل رونالدو

اعتُقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار رونالدو., البرازيلي, السابق, الدولي, المهاجم, منزل, يورو, ملايين, 3, سرقة, بعملية, صلة, اعتقلوا, أشخاص, 6, برس, فرانس, وكالة,أفادت,اعتُقل 6 أشخاص على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو.

LBCI News Lebanon

أفادت وكالة فرانس برس الخميس أن 6 أشخاص اعتُقلوا على صلة بعملية سرقة 3 ملايين يورو من منزل المهاجم الدولي السابق البرازيلي رونالدو.

وكان الدولي الإيطالي ماركو فيراتي، لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي، يُقيم في منزل رونالدو في جزيرة إيبيسا، لكنه لم يكن متواجداً عندما تمت عملية السرقة الاثنين.

الإعلان

وقالت مصادر مقربة من التحقيق للوكالة إنه تم اعتقال شخصين في ميناء دينيا بشرق إسبانيا واحتجاز أربعة آخرين في مدينة ملقة الجنوبية بتهمة سرقة مجوهرات وأموال.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فإن أربعة من المعتقلين الستة يحملون الجنسية الألبانية، إضافة إلى اسباني وروماني، ويشكلون عصابة منظمة متخصصة في السطو.

وتزعم تقارير صحافية أن الشرطة الإسبانية استعادت جزءًا كبيراً من المسروقات التي تقدر بنحو ثلاثة ملايين يورو.