بعد إحضار طفلها إلى العمل... تقرير برلماني ينصح النائبات بعدم تكرار الخطوة

نصح تقرير برلماني بريطاني عابر للأحزاب النائبات بعدم إحضار أطفالهنّ إلى مجلس العموم البريطاني.

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LBCI News Lebanon

نصح تقرير برلماني بريطاني عابر للأحزاب، الخميس، النائبات بعدم إحضار أطفالهنّ إلى مجلس العموم البريطاني، رغم الحملة التي تناضل من خلالها نائبة من حزب العمال لتحسين ظروف مشاركة الأمهات في العمل السياسي.

وكانت ستيلا كريسي تلقت العام الفائت رسالة رسمية طُلب منها فيها التوقف عن إحضار طفلها إلى مجلس العموم، وذلك بعد إقدامها على هذه الخطوة في إحدى الجلسات.

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واستنكرت النائبة عن حزب العمال المعارض المعاملة التي تتعرض لها النساء اللواتي يعملن في المجال السياسي ويوفّقن بين عملهنّ وحياتهنّ الاسرية.

وأمام الجدل المُثار، طالب رئيس مجلس العموم، ليندسي هويل، إعادة النظر في القوانين الخاصة بهذا الموضوع.

وفي تقريرها المنشور الخميس، أيّدت اللجنة التي تتولى هذه المهمة الإبقاء على تنفيذ القوانين الحالية، مع ترك لرئاسة مجلس العموم خيار تكييف القوانين مع الواقع "ضمن نطاق محدود".