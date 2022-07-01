بعد قرن على طردها لأسباب "عنصرية"... إعادة أرض على الشاطئ إلى عائلة من البشرة السمراء (صورة)

اتخذت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية قراراً بإعادة أرض واسعة على الساحل إلى أحفاد عائلة من ذوي البشرة الداكنة.

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LBCI News Lebanon

اتخذت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأميركية قراراً بإعادة أرض واسعة على الساحل إلى أحفاد عائلة من ذوي البشرة الداكنة، وذلك بعد انتزاعها منهم قبل حوالى قرن، بهدف "إزالة ظلم تاريخي".

وكانت هذه الأرض، المعروفة حاليا باسم "بروس بيتش"، قد بيعت عام 1912 إلى تشارلز وويلا بروس، وهما شخصان أميركيان من ذوي البشرة السمراء حوّلا الموقع إلى فندق ساحلي موجه للزوار الّذين يُشبهونهم، في حقبة كان الدخول خلالها إلى المسابح العامة مشوباً بقدر كبير من التمييز العنصري.

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وسعت مدينة مانهاتن بيتش، جنوب لوس أنجلوس، بعدها عام 1924 إلى انتزاع الملكية من عائلة بروس، في خطوة "عنصرية الطابع لإبعاد هذا الموقع التجاري المزدهر المخصص لذوي البشرة السمراء ورواده" من المنطقة، وفق القرار الذي تمت الموافقة عليه الثلاثاء بالإجماع من سلطات مقاطعة الولاية. ويُذكر أن هذا المسعى قد نجح عام 1929.

وقالت المسؤولة في المقاطعة جانيس هان: "إن إعادة الموقع ستتيح للأحفاد البدء بإعادة بناء إرث الأجيال الذي كان ممنوعا عليهم".

وتضم الأرض حاليا منشآت لمنقذين بحريين تابعين لسلطات المدينة.

وتنص الاتفاقية على أن يؤجر ماركوس وديريك بروس، وهما من أبناء أحفاد تشارلز وويلا، الأرض للسلطات المحلية مدة عامين على الأقل، في مقابل بدل إيجار سنوي قدره 413 ألف دولار. كما بإمكانهما إجبار سلطات مانهاتن بيتش على شراء الأرض مجددا بسعر لا يتجاوز 20 مليون دولار.