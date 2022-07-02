بعد 7 سنوات من المشي... أميركي يُنهي رحلة حول العالم برفقة كلبته

في 21 أيار 2022، أصبح الأميركي طوم توركيش من ولاية نيوجرسي، عاشر شخص يقوم بجولةٍ حول العالم مشياً على الأقدام برفقة كلبته سافانا، لتكون الأخيرة أول كلبةٍ تُحقّق هذا الإنجاز.
واستمرّت مغامرة طوم طيلة سبع سنوات، اجتاز فيها مسافة 58 ألف كيلومتر. وقال لموقع CNN
"إنه أمر فوق الطبيعة، لقد تخيلت النهاية طوال الوقت، وحين حصلت لقد رأيت الكثير من الأشخاص في الشوارع ينتظرون ويسيرون معي".
وقرّر طوم خوض هذه المغامرة بعد وفاة صديقته آن ماري في العام 2006 بحادث دراجة مائية بعمر الـ 17.
وشبّه الكثيرون مغامرة طوم بفيلم "فوريست غامب" من بطولة طوم هانكس. ويقول طوم إنّ المشي هي الوسيلة الأفضل لفهم العالم.