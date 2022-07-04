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04 تموز 2022 - 08:21
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انهيار جليدي يقتل 6 أشخاص في جبال الألب...وفيديو يوثّق اللحظات المروّعة

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انهيار جليدي يقتل 6 أشخاص في جبال الألب...وفيديو يوثّق اللحظات المروّعة
Lebanon News
أفادت السلطات المحلية أنّ أجزاءً من جبل جليدي انهارت يوم الأحد في جبال الألب الإيطالية وسط ارتفاع قياسي في درجات الحرارة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإصابة ثمانية.

وفي التّفاصيل، فوقع الانهيار الجليدي عند جبل مارمولادا، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 3300 متر، وهو أعلى جبل ضمن سلسلة جبال دولوميت، التي تمتد عبر منطقتي ترينتو وفينيتو الإيطاليتين.
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واستخدمت فرق الإنقاذ طائرات الهليكوبتر والكلاب المدربة بحثا عن ناجين. وقال حاكم فينيتو لوكا زايا إن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات قريبة في بلدات بيلونو وتريفيزو وترينتو وبولزانو.

ويُشار إلى أنّ ارتفاع متوسط في درجات الحرارة يتسبب في تقلص جبال مارمولادا الجليدية، مثل غيرها حول العالم، بشكل متزايد خلال العقود الأخيرة.
 

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