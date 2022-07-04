مع اقتراب عيد الأضحى...اختيار "ملك جمال" الأضاحي الضخمة في اسطنبول

شهدت ولاية إسطنبول التركية مسابقة لاختيار "ملك الجمال" بين الأضاحي كبيرة الحجم المعروضة للبيع قبيل أيام من عيد الأضحى المبارك.
وفي التّفاصيل التي أفادتها وكالة الأناضول التركية
، فإن بلدية قضاء سلطان غازي في الطرف الأوروبي من إسطنبول، أقامت المسابقة بمشاركة 20 حيوانا من سوق الأضاحي.
وحرص أصحاب الحيوانات على تزيينها للمشاركة في المسابقة التي حظيت باهتمام من المواطنين واعتمدت عدة معايير لاختيار "ملك الجمال".
وفاز العجل "بابايغيت" بلقب "ملك الجمال" متفوقًا على منافسيه، حيث يبلغ وزنه طنًا و30 كيلوغراماً و أُحضر إلى إسطنبول من ولاية توقات.
وجاء في المركز الثاني العجل "يارين أغاسي" من خلال وزنه البالغ طنًا و25 كيلوغراماً، وتلاه في المركز الثالث العجل "قلبلي"، ويبلغ وزنه 910 كيلوغراماً.
والجدير بالذّكر أنّ المواطنين الأتراك في إسطنبول وعموم البلاد يبدأون بشراء الأضاحي استعدادًا لذبحها خلال أيام عيد الأضحى في الفترة بين 9 و12 تموز.