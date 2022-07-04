في حفلٍ شرعي... عمدة مكسيكي يتزوج من تمساح يرتدي الفستان الأبيض! (صور)

أقدم عمدة في المكسيك على الزواج من تمساح كان يرتدي فستان زفاف أبيض.

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LBCI News Lebanon

أقدم عمدة سان بيدرو هواميلولا في المكسيك، على الزواج من تمساح كان يرتدي فستان زفاف أبيض، في حفل طقسي يعود إلى زمن السكان الأصليين.

واحتفل العمدة فيكتور هوغو سوسا الخميس مع أبناء البلدة، كما شوهد وهو يرقص مع التمساح، البالغ من العمر 7 أعوام.

وتُعتبر مراسيم الزواج "صلاة من أجل فضل الطبيعة"، باعتبار التمساح والمشار إليه باسم "الأميرة الصغيرة"، إله يمثل كوكب الأرض، وزواج العمدة منها يرمز لانضمام البشر إليها.

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وتم ربط فم التمساح لتجنب العض غير المرغوب فيه أثناء الحفل، كما انطلقت الأبواق وحمل السكان المحليون "العروس" بين أذرعهم.

وبدوره، قال العمدة سوسا بعد تقبيل التمساح: "نطلب من الطبيعة هطول أمطار كافية، وغذاء كاف، وأن يكون لدينا أسماك في النهر".