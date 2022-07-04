منوعات 04 تموز 2022 - 11:41 04/07/2022 11:41:45 بمناسبة عيد الاستقلال... إلغاء عروض الألعاب النارية في بعض المدن لهذا السبب!

سيُحرم محبّو الألعاب النارية في بعض المدن الأميركية من مشاهدتها في 4 تموز بسبب اضطرابات سلسلة توريد المفرقعات في البلاد.

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LBCI News Lebanon

سيُحرم محبّو الألعاب النارية في بعض المدن الأميركية من مشاهدتها في 4 تموز، وهو عطلة وطنية في الولايات المتحدة، وذلك بسبب اضطرابات سلسلة توريد المفرقعات التي تضيء عادةً سماء الصيف. وبحسب المعلومات، فقد ألغيت عروض الألعاب النارية في عدة مدن، منها فينيكس في ولاية أريزونا وساكرامنتو في ولاية كاليفورنيا ومينيابوليس في مينيسوتا وكوليدج بارك في ماريلاند. الإعلان وقال رئيس الجمعية الوطنية للألعاب النارية، ستيف هاوسر، لشبكة "سي إن إن": "أعتقد أن الشركات تعمل بجد للإبقاء على تلك العروض الكبيرة لأنها تجذب الكثير من الاهتمام ... في أماكن مثل واشنطن وشيكاغو ونيويورك". وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت، من بين أمور أخرى، موضحاً أن كلفة الشحن كانت تبلغ 9800 دولار لكل حاوية، لكنها ارتفعت إلى 36 ألفاً. ويُذكر أن مشكلات سلسلة التوريد تفاقمت خلال جائحة كوفيد-19 بسبب عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بها في الخارج وغزو روسيا لأوكرانيا، ما حدّ من توريد المنتجات ورفع تكاليف المتاح منها.

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