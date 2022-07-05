بعد 95 عاما... "ديزني" تواجه خسارة شخصية "ميكي ماوس" الشهيرة

تتعرض شركة الترفيه العالمية "ديزني" لخطر فقدان الحقوق الحصرية لبعض شخصياتها المحبوبة، منها شخصية ميكي ماوس الكرتونية.

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LBCI News Lebanon

تتعرض شركة الترفيه العالمية ديزني لخطر فقدان الحقوق الحصرية لبعض شخصياتها المحبوبة، منها شخصية "ميكي ماوس" الكرتونية.

وستفقد ديزني حصرية ملكية "ميكي ماوس" عام 2024، أي بعد 95 عاما على ظهور الشخصية في 1 تشرين الأول 1928، وهي المدة الزمنية التي تنتهي بعدها حقوق الملكية للأعمال الفنية التي تنتمي إليها هذه الشخصية، وفقاً لقانون حقوق النشر في الولايات المتحدة.

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وأوضح دانيال ماييدا، المدير المساعد للوحدة القانونية للأفلام الوثائقية في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، لصحيفة ذا غارديان "يمكنك استخدام شخصية "ميكي ماوس"، كما تم إنشاؤها في الأصل، لكن إذا فعلت ذلك بطريقة تذكّر الناس بديزني، وهو أمر محتمل، فمن الناحية النظرية يمكن أن تقول الشركة إنك انتهكت حقوق الملكية".

ويُذكر أن شخصية "ميكي ماوس" ظهرت للمرة الأولى في رسوم متحركة بالأبيض والأسود عنوانها "Steamboat Willie"، واعتبرت رائدةً في عالم الكرتون.

وعلى الرغم من تجريد النسخة الأولى من "ميكي ماوس" الّتي تشبه الجرذ من حقوق الملكية، إلا أن ديزني لا تزال تحتفظ بالحقوق الخاصة بأي تغييرات لاحقة في الأفلام أو الأعمال الفنية الأخرى لفترة تصل حتى 95 عاماً.