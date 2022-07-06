في وقتٍ قياسي... أميركي يتناول عشرات شطائر الهوت دوغ خلال مسابقة سنوية (فيديو)

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نجح أميركي معروف بإسم "جوي تشيسنت"، بتناول 63 شطيرة هوت دوغ في خلال عشر دقائق، ليفوز في مسابقة الأكل التنافسية التي تُنظم سنوياً في كوني آيلاند بنيويورك في يوم عيد الاستقلال الأميركي.وفي التفاصيل، فيعدّ هذا الفوز الـ15 لتشيسنت في هذا الحدث، لكنّه عجز هذه السنة عن تحقيق الرقم القياسي الذي سجله عام 2020 عندما تناول 76 شطيرة هوت دوغ كاملة في عشر دقائق.وقد اعتذر تشيسنت من الجمهور، مؤكداً أن أداءه سيكون أفضل في السنة المقبلة.وأشار تشيسنت إلى أنّه يتدرّب من خلال تناول الهوت دوغ باستمرار وقال إنّه سيمتنع عن تناول الطعام ليوم كامل بعد مشاركته في المسابقة.