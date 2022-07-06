مسلسل "Stranger Things" يكتسح نتفليكس... أكثر من 1.15 مليار ساعة مشاهدة

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أعلنت شركة نتفليكس، الثلاثاء، أن الموسم الأخير من مسلسل "سترينجر ثينغس" Stranger Things الذي تعرضه الشبكة على منصتها شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة.وأصبح مسلسل الخيال العلمي من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبيبراون أكثر المسلسلات باللغة الإنكليزية شعبية على الشبكة.ولم يتجاوز مسلسل آخر على نتفليكس حاجز المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية "لعبة الحبار".وذكرت الشركة أن سترينجر ثينغس تربع أيضا على رأس قائمة أفضل 10 أعمال لنتفليكس في 91 دولة، وإنّها المرة الأولى التي يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنكليزية هذا الإنجاز.وانتهت أحداث الموسم الرابع من المسلسل بإطلاق آخر حلقتين منه الأسبوع الماضي، ليهرع لمشاهدتها متابعو المسلسل، مما أدى إلى تعطل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.