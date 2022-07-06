الطعام بدلاً من المال...شركات صينية تبيع العقارات مقابل الثوم والبطيخ والخوخ!

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أعلنت شركات صينية تعمل في قطاع العقارات أنها وافقت على بيع المنازل مقابل الطعام بدلا من المال، في خطوة منها لجذب المشترين.وفي التّفاصيل، فنشرت الشركات إعلانات ترويجية، خلال الأشهر الماضية، تحدثت عن صفقات بيع مقابل دفع المبالغ الأولية بواسطة الخوخ والبطيخ والثوم.وعلى سبيل المثال، قالت شركة عقارات في مدينة ووشي، إنها ستسمح بقبول الخوخ مقابل ما يصل إلى 188.888 ألف يوان صيني (أكثر من 28 دولارا) كمبالغ أولية من ثمن المنازل.وتأتي هذه الخطوة بعدما سجلت مبيعات المنازل في الصين تراجعا لمدة 11 شهرا على التوالي، وهو مما تسبب في عجز شركات رئيسية عاملة في القطاع عن سداد ديونها.والجدير بالذّكر أنّه تمّ سحب هذه الإعلانات غير التقليدية بعدما كان من المقرر أن تستمر حتّى يوم الجمعة.