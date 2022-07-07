منوعات 07 تموز 2022 - 10:23 07/07/2022 10:23:25 أثناء التجول في أنحاء بريطانيا... إصابة زوجين عاريين إثر حادث اصطدام على الدراجة الهوائية (صور)

تعرض زوجان في بريطانيا لحادث اصطدام "عمداً" أثناء ركوبهما على دراجة هوائية في كل أنحاء البلاد عاريين من أجل الأعمال الخيرية.

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LBCI News Lebanon

أُصيب زوجان في بريطانيا بكدمات وجروحٍ طفيفة، وذلك بعد تعرضهما لحادث اصطدام "عمداً" أثناء ركوبهما على دراجة هوائية في كل أنحاء البلاد عاريين من أجل الأعمال الخيرية. واعتقد الثنائي، كولين أنسوورث، 52 عاما، وسادي تان، 31 عاما، أن التحديات الوحيدة الّتي سيواجهها ستكون درء البراغيش ووجع السرج خلال هذه الرحلة، إلا أنهما تعرضا للتنمر والإصابة بجروحٍ. الإعلان ووفق موقع " ديلي ميل "، فقد تم توثيق لحظة الاصدام بواسطة كاميرا إحدى النساء، الّتي كانت تصوّر مقطع فيديو مباشرًا عندما انحرفت سيارة نحوهما واصطدمت بهما عمداً، ما أدى إلى وقوعهما من على الدراجتين وإصابتهما على الطريق. وقال كولين أنسوورث، من منطقة لانكشاير: "لم نتمكن من إنهاء الرحلة بأكملها بسبب القانون الاسكتلندي. العري العام ليس جريمة محددة، لكن طُلب منا "التستر" بعد تقديم شكوى ضدنا. كما اضطررنا لارتداء ملابسنا بعد "مهاجمة" الشباب لنا". وتابع "لقد كان أيضاً تحدياً شخصياً بالنسبة لنا للتغلب على الخوف من ركوب دراجة دون ارتداء الملابس وأن نكون مرتاحين خلال الرحلة." ويُذكر أن الشرطة لا تزال تحقق في حادث التصادم، الّذي جرى بالقرب من جسر إيرن في منطقة بيرثشاير.

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